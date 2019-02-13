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Лукашенко задержится в России ради общения с Путиным

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик намерен решить все проблемы в отношениях с глазу на глаз

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко начнутся 13 февраля в Сочи и продлятся 3 дня.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, общение двух президентов не ограничится одним днем, сообщает телеканал "Царьград".

"Большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов", – цитирует Пескова ТАСС.

Планируется, что Путин и Лукашенко рассмотрят основные вопросы двусторонних отношений. В декабре прошлого года лидеры двух стран встречались дважды.

Валентина МАЙОРОВА
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