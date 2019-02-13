Белорусский лидер намерен выпросить у российского коллеги все поблажки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на стартовавшей в курортной столице России встрече с главой РФ Владимиром Путиным с места в карьер объявил, что экономика его страны является конечным пунктом для нашей. И обещал поставлять на стол россиянам качественные белорусские алкоголь и закуски.

18:04. Журналисты кремлевского пула вычислили на горном спуске Колю Лукашенко. Оказывается, 14-летний третий сын белорусского президента приехал с папой в Сочи. Судя по фотографии, юноша уже скоро по росту обгонит батьку. Однако, школу пропускать не хорошо.



В сине-чёрном лыжном костюме выступает Коля Лукашенко pic.twitter.com/KBjCHvOgsE — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 февраля 2019 г.

17:11. Лыжи лыжами, а двусторонние отношения прежде всего. Не успел Путин снять крепления и отложить палки, как тут же журналист "Коммерсанта" поторопился с важной темой – он поинтересовался у главы государства, когда же тот сможет договориться с Лукашенко, пишет ТАСС.

"Серьезные решения не терпят суеты", – притормозил СМИ хозяин Кремля.

16:24. Сноубордисты проиграли – верховный главнокомандующий констатировал: "Лыжи благородней". Так Путин ответил на вопрос журналистки, пробовал ли он "на доске" и что лучше – лыжи или сноуборд. Глава РФ также добавил, что, может быть, в другой раз станет на доску.

Путин поставил точку в споре лыжников и сноубордистов: «лыжи благородней». Но не исключил, что в следующий раз опробует доску pic.twitter.com/TOnJG25wqK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 февраля 2019 г.

15:57. То ли сочинское солнце, то ли сочинский снег виноват, но Батька перед встречей с Путиным аж прослезился. Агентства сообщают, что погода в регионе стоит снежная, теплая и солнечная, на градуснике +5°C.

Со слезами на глазах: Лукашенко приехал в Сочи на переговоры с Путиным pic.twitter.com/osax4sGKbL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 февраля 2019 г.

15:45. Президенты, не успев начать официальную часть первого дня рабочей встречи, уже решили сделать паузу и покатались вдвоем на горных лыжах, сообщает РИА "Новости". Необходимо отметить, что для Батьки сегодня это уже второй спуск. Ранее в среду он уже опробовал сочинские склоны.

"Спасибо за те трассы, которые были подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной приехали, очень довольны были. Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом",

– сказал белорусский лидер. Он добавил, что Сочи является родным домом для его соотечественников, поскольку в горном кластере построены для них две гостиницы и особняки.

В Сети уже волнуются внимательные комментаторы: "почему Лукашенке шлем не выдали???" (авторская орфография сохранена).



15:37. Касаясь темы продовольствия, Лукашенко уверил, что обе стороны в состоянии накормить граждан хорошими продуктами.

"Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать",

– подчеркнул белорусский президент.



15:21. Сложные трехдневные переговоры лидеров государств начались с неожиданного заявления Александра Григорьевича: "Экономика Белоруссии – это финишная производства российской экономики". Он отметил, что Москва поставляет Минску сырье и комплектующие.

"60-70% основной машиностроительной продукции, нефтепереработки покупаем в России, поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35-40 млн вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию", – цитирует ТАСС Батьку.

По его словам, все имеющиеся проблемные вопросы между нашими странами "всегда находили развязки".

