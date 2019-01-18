"Мы не против": белорусы поддержали идею о совместных с РФ деньгах

О введении общей валюты сообщил Батька

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит почти никаких преград для создания российско-белорусской валюты. Об этом он заявил во время встречи накануне 100-летия дипломатической службы Республики.

"Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую", – разъяснил свое решение Батька, передает "БЕЛТА".

Однако, отметил он, есть одно "но". Это должны быть совершенно новые деньги, а не российский рубль.

"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России", – цитирует Лукашенко РИА ФАН.

Белорусский лидер подчеркнул, что создание единого эмиссионного центра возможно только на равных условиях. Его появление ранее не исключал российский премьер Дмитрий Медведев. Между тем в Минске тогда говорили о спешке в данном вопросе: мол, его поднимать еще рано.

"Вопрос перехода к единой валюте и единому эмиссионному центру – это венец интеграции [с Россией], к которой нам еще идти и идти. Поэтому говорить о едином эмиссионном центре преждевременно, а идеи высказывать можно разные", – отмечал в конце прошлого года зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, напоминает "Интерфакс-Запад".

Во время сегодняшнего выступления Лукашенко также коснулся осложнившихся отношений между Минском и Москвой. У желающих столкнуть наши страны ничего не выйдет, констатировал Батька.

"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну, нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар", – резюмировал белорусский лидер.

В соседнем государстве не раз заявляли, что нововведение российского правительства, получившее название "налоговый маневр", ударит по бюджету Республики. Сложившуюся экономическую ситуацию может спасти лишь компенсация от Москвы, на которую рассчитывал Лукашенко. Однако в начале этой недели Россия лишила Белоруссию финансовой надежды.