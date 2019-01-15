Батьке мерещится угроза с Востока и Запада

В предстоящие два года политическая жизнь Минска будет крайне содержательной, предупредил белорусский лидер Александр Лукашенко. Правительству Республики, по его словам, следует держать ухо востро.

Иначе потерей бдительности обязательно воспользуются недоброжелатели. Батька уверен, что Белоруссии со всех сторон угрожает опасность. Восточные и западные государства готовы посягнуть на свободу страны.

"И слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости", – цитирует Лукашенко "БЕЛТА".

Впрочем, если руководство приложит все усилия, страну "никто не сдвинет" с места, подчеркнул президент. На протяжении года он намерен проверить работу власти на местах.

О непростых для Минска временах Батька сообщил на прошлой неделе. Тогда он заявил, что в ближайшие годы Белоруссию будут "очень сильно пробовать на зуб". И уже приготовил отпор потенциальным врагам.

Лукашенко тревожит тема независимости Республики, и он часто говорит о наболевшем. Так, сразу после новогодних каникул он назвал слухи об объединении с Россией "притянутыми за уши" и пригрозил, что Москва лишится союзника в лице Минска, который не может ей простить инициативу в нефтяной отрасли, получившей название "налоговый маневр".