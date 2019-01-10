Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лукашенко с Путиным решили общую судьбу Белоруссии и России

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В разговорах о создании единого союза поставлена точка

Александр Лукашенко заявил о том, что вопрос об объединении с Россией в одно государство "притянут за уши" и сейчас на повестке дня в переговорах с лидером россиян его нет. Он подчеркнул, что союз возможен лишь на равноправной основе.

Глава Белоруссии заявил о том, что в этом деле необходимо опираться на волю двух народов, поэтому речи о едином государстве не идет. А все разговоры по этому поводу, а также на тему автокефалии белорусской церкви, которые возникают на фоне событий на Украине, "глупые".

"Мы с президентом России [Владимиром Путиным] однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении", – сообщил Лукашенко. 

Лидер белорусов напомнил, что в свое время две страны подписали документ о Союзном государстве и развивали отношения в соответствии с ним. Позже Россия отказалась создавать общую Конституцию. Однако сейчас и у России, и у Белоруссии нет возможности без давления создать единую страну.

"Надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", – цитирует Лукашенко, который выступил на совещании в Минске, агентство "БЕЛТА".

Президент Белоруссии также отметил, что все экономические проблемы с Россией решены в "более или менее приемлемом варианте". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

США рассказали об уничтожении военного спутника РФ

Космический аппарат отвечал за безопасность

Живы или нет: что на самом деле случилось со Скрипалями

Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей