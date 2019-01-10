Лукашенко с Путиным решили общую судьбу Белоруссии и России

В разговорах о создании единого союза поставлена точка

Александр Лукашенко заявил о том, что вопрос об объединении с Россией в одно государство "притянут за уши" и сейчас на повестке дня в переговорах с лидером россиян его нет. Он подчеркнул, что союз возможен лишь на равноправной основе.

Глава Белоруссии заявил о том, что в этом деле необходимо опираться на волю двух народов, поэтому речи о едином государстве не идет. А все разговоры по этому поводу, а также на тему автокефалии белорусской церкви, которые возникают на фоне событий на Украине, "глупые".

"Мы с президентом России [Владимиром Путиным] однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении", – сообщил Лукашенко.

Лидер белорусов напомнил, что в свое время две страны подписали документ о Союзном государстве и развивали отношения в соответствии с ним. Позже Россия отказалась создавать общую Конституцию. Однако сейчас и у России, и у Белоруссии нет возможности без давления создать единую страну.

"Надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", – цитирует Лукашенко, который выступил на совещании в Минске, агентство "БЕЛТА".

Президент Белоруссии также отметил, что все экономические проблемы с Россией решены в "более или менее приемлемом варианте".