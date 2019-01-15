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Вскрыты планы Кремля по объединению Белоруссии и Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Москва нацелилась на целый ряд регионов бывшего СССР

Киев пугает мировую общественность очередной страшилкой – якобы в планах российского лидера построение нового государства, в которое должны войти Белоруссия, Южная Осетия и народные республики Донбасса. К такому выводу пришел ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, внимательно прослушав ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоялась в конце декабря. Он посидел с калькулятором и все понял.

Напомним, лидер РФ, отвечая на вопрос о влиянии на россиян санкций и страхах Запада перед ростом "могущества России", сказал следующее: "Совсем еще недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 млн у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении".

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И вот украинец обратил внимание на тот факт, что в РФ численность населения составляет примерно 146,8 млн человек.

"То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где они их взяли, посчитаем: в Беларуси – 9,5 млн человек, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Южной Осетии – 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ", – рапортовал "Обозревателю" пан Гай.

По его мнению, именно им подсчитанные регионы и станут частью нового государственного союза. Странно, что атошник забыл туда включить и Абхазию с Приднестровьем. Зато точно знает время создания свежего СССР – как закончится президентская вахта Владимира Владимировича.

"Как быстро это произойдет? В 2024 году встанет вопрос последнего срока Путина на посту президента, потому что Конституция ему не позволяет занимать эту должность. Соответственно, для того, чтобы он остался у власти, а он не может уйти, нужно менять Конституцию РФ или создавать новую Конституцию нового государства", – влез в голову хозяина Кремля украинец.

Он считает, что ныне идет информационная обработка вовлечения Белоруссии в состав России, затем жителям ДНР и ЛНР начнут раздавать российские паспорта, чтобы в нужный момент провозгласить – в Донбассе живут граждане РФ. Как будто сейчас или 5 лет назад их там не было...

Еще открытие ветерана: цель Кремля – присоединение и Украины, для чего Москва будет вмешиваться в ход президентских и парламентских выборов в Незалежной, которые намечены на 2019 год. Это в ближайшее время, отметил пан Гай.

"После того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант", – резюмировал он.

Необходимо заметить, что Путин на пресс-конференции не уточнял гражданство тех 160 млн человек, проживающих у нас в стране. Между тем, есть категория лиц, которые наряду с россиянами также находятся под защитой государства – это мигранты, в том числе трудовые. Так, по данным МВД РФ, в течение 2018 г. на территорию России въехало 17 млн иностранных граждан, из них около 10 млн иностранцев находились в стране по состоянию на декабрь прошлого года, пишет "Российская газета". А ведь есть еще нелегальные мигранты, количество которых может достигать, по разным оценкам, от 3 до 5 млн человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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