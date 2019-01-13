Хуже Крыма: объединение России с Белоруссией вызвало панику в Европе

Перед союзным государством Запад окажется абсолютно беспомощным

В последнее время диалог между Россией и Белоруссией оживился из-за идеи создания надгосударства. Несмотря на то, что обе стороны, особенно Минск, не готовы пойти этим путем, за рубежом уже начинают готовиться к такому сценарию.

Немецкое издание Der Tagesspiegel пишет, что такое развитие событий, как объединение РФ и Белоруссии, партнеров по ЕврАзЭС ставит под удар интересы западных стран. В материале проводится параллель между этой идеей и присоединением Крыма к России.

"Если Россия серьезно относится к своим планам относительно Белоруссии, то Запад окажется еще более беспомощным, чем в ситуации с Крымом", – отмечает издание.

В случае создания союзного государства роли Владимира Путина и Александра Лукашенко изменятся. Российский президент возглавит союз, а вот Лукашенко придется довольствоваться всего лишь позицией регионального "губернатора".

Союзное государство – проект надгосударственности России и Белоруссии, который был придуман после распада СССР. Будучи в составе СНГ страны вели переговоры об объединении, и в 1997 году между президентами стран был даже подписан договор Договор о Союзе. Однако, несмотря на еще ряд подписанных документов, на практике процесс был приостановлен. Страны так и не учредили общие властные структуры и не ввели общую валюту.