"Выжимает соки": Запад обвинили в грабеже Украины

Парламентарий высказался о безрадостных перспективах страны

Западные партнеры Киева жестко преследуют лишь свои интересы, забирая у Незалежной все экономические ресурсы.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев. "Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы... нашу рабочую силу, сбывают сюда дешевые товары", – подчеркнул парламентарий.



Мураев назвал ошибкой подписание соглашения об ассоциации с ЕС, так как оно "убило" экспортный потенциал украинских товаропроизводителей.

По мнению кандидата в президенты, Европа и США заинтересованы в том, чтобы превратить Украину в аграрную державу, способную прокормить лишь 15 миллионов человек. Депутат уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не будут жертвовать собственным благополучием, чтобы помочь народу Украины, отмечает URA.RU.

При этом ни НАТО, ни ЕС в ближайшие два десятилетия не собираются расширяться, поэтому обещания многих кандидатов в президенты – пустой звук, считает Мураев.