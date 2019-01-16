Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Выжимает соки": Запад обвинили в грабеже Украины

Фото: www.globallookpress.com
Парламентарий высказался о безрадостных перспективах страны

Западные партнеры Киева жестко преследуют лишь свои интересы, забирая у Незалежной все экономические ресурсы.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев. "Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы... нашу рабочую силу, сбывают сюда дешевые товары", – подчеркнул парламентарий. 

По теме

Мураев назвал ошибкой подписание соглашения об ассоциации с ЕС, так как оно "убило" экспортный потенциал украинских товаропроизводителей.

По мнению кандидата в президенты, Европа и США заинтересованы в том, чтобы превратить Украину в аграрную державу, способную прокормить лишь 15 миллионов человек. Депутат уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не будут жертвовать собственным благополучием, чтобы помочь народу Украины, отмечает URA.RU

При этом ни НАТО, ни ЕС в ближайшие два десятилетия не собираются расширяться, поэтому обещания многих кандидатов в президенты – пустой звук, считает Мураев.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Устроили цирк: Мэй с треском провалилась в парламенте

Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки

Джонсон утешил униженную Мэй

Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей