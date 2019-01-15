Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Не кандидат Порошенко объявил о планах Украины на пять лет

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Хромая украинская утка пытается бежать впереди паровоза

Невероятные кульбиты совершает пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко. Он до сих пор не объявил о своем желании баллотироваться на второй срок, зато озвучил свои планы на ближайшие 5 лет. Главная его задача – добиться для неньки энергонезависимости. Возможно, это путь в кресло министра энергетики и угольной промышленности. Кто ж знает, что Петр Алексеевич принимал накануне.

"Моя цель на следующие пять лет – сделать Украину энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", – цитирует "Интерфакс" пана Порошенко.

По теме

Помимо этого глава государства призвал прекратить практику, когда "кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг".

Движение Незалежной в сторону энергетической независимости хозяин "Рошена" провозгласил в январе 2018 года. Тогда на фоне неоднозначного решения Стокгольмского арбитража в споре между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" он заявил, что благодаря данному вердикту Украина "соскочила с газового крючка" нашего монополиста.

В свою очередь лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвиняет президента в том, что он и его окружение пытаются прикарманить газотранспортную систему Украины. В последний раз она назвала это "эпохальной авантюрой".

Сегодняшнее высказывание Петра Алексеевича выглядит весьма странно, поскольку непонятно, в каком качестве он собирается в течение пяти ближайших лет заниматься энергобезопасностью страны. Что значит это "моя цель" из уста президента, который еще не проговорил об участии в президентской гонке, стартовавшей, кстати, 31 декабря.

Как пишет УНИАН со ссылкой на Telegram-канал "УП. Off the record", пан Порошенко собирался сделать судьбоносное заявление о желании принять участие на выборах 22 января. Однако на этот день пани Тимошенко призвала украинцев "взяться за руки и построить цепь единства". Может получиться выход на арену у шоколадного короля смазанным. Поэтому команда президента выбрала иную дату для торжественного объявления. По данным "УП. Off the record", "где-то 7-8 февраля".

Но и здесь неувязочка. Дело в том, что украинский ЦИК принимает заявки лишь до 3 февраля.

Поэтому Петру Алексеевичу нужно торопиться – энергетика Незалежной ждет своей незалежности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Больше никаких Скрипалей: ОЗХО накинулась на "Новичок"

Яд отправят в черный список

Тимошенко лишила Порошенко последнего шанса

Президентская гонка в Незалежной набирает обороты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей