Не кандидат Порошенко объявил о планах Украины на пять лет

Хромая украинская утка пытается бежать впереди паровоза

Невероятные кульбиты совершает пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко. Он до сих пор не объявил о своем желании баллотироваться на второй срок, зато озвучил свои планы на ближайшие 5 лет. Главная его задача – добиться для неньки энергонезависимости. Возможно, это путь в кресло министра энергетики и угольной промышленности. Кто ж знает, что Петр Алексеевич принимал накануне.

"Моя цель на следующие пять лет – сделать Украину энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", – цитирует "Интерфакс" пана Порошенко.

Помимо этого глава государства призвал прекратить практику, когда "кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг".

Движение Незалежной в сторону энергетической независимости хозяин "Рошена" провозгласил в январе 2018 года. Тогда на фоне неоднозначного решения Стокгольмского арбитража в споре между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" он заявил, что благодаря данному вердикту Украина "соскочила с газового крючка" нашего монополиста.

В свою очередь лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвиняет президента в том, что он и его окружение пытаются прикарманить газотранспортную систему Украины. В последний раз она назвала это "эпохальной авантюрой".

Сегодняшнее высказывание Петра Алексеевича выглядит весьма странно, поскольку непонятно, в каком качестве он собирается в течение пяти ближайших лет заниматься энергобезопасностью страны. Что значит это "моя цель" из уста президента, который еще не проговорил об участии в президентской гонке, стартовавшей, кстати, 31 декабря.

Как пишет УНИАН со ссылкой на Telegram-канал "УП. Off the record", пан Порошенко собирался сделать судьбоносное заявление о желании принять участие на выборах 22 января. Однако на этот день пани Тимошенко призвала украинцев "взяться за руки и построить цепь единства". Может получиться выход на арену у шоколадного короля смазанным. Поэтому команда президента выбрала иную дату для торжественного объявления. По данным "УП. Off the record", "где-то 7-8 февраля".

Но и здесь неувязочка. Дело в том, что украинский ЦИК принимает заявки лишь до 3 февраля.

Поэтому Петру Алексеевичу нужно торопиться – энергетика Незалежной ждет своей незалежности.