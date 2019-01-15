Граждан Незалежной призывают выбрать спасителя Отечества

Судьба Украины зависит от результатов выбора президента в марте этого года. При самом негативном раскладе Батькивщина может скукожиться до размеров Киевской области.

Если раньше такой прогноз давали исключительно российские эксперты, то за последний год об этом часто стали говорить уже на берегах Днепра.

"Не ходил сто лет на выборы, но если выберут не тех, страны может не быть. Я хочу, чтобы все это понимали. Украина находится на грани распада как государство", – заявил известный украинский журналист и политик Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112".

По его мнению, если к власти не придет "человек, который может спасти страну от распада", то Незалежная окажется еще в худшем положении, чем распавшийся Советский Союз. СССР раскололся на 15 стран, а "мы окажемся неизвестно в чем", указал Гордон.



"Может, государство наше будет называться Киевская область. Не исключено", – сказал журналист.

Он не стал уточнять, за кого персонально пойдет голосовать, обещав это сделать чуть ближе к самим выборам, которые запланированы на 31 марта.

Раньше Гордона страшилками распада пугал украинцев депутат Верховной рады Евгений Мураев. Так, в прошлом апреле он отмечал, что украинская власть нуждается в кардинальных изменениях, иначе страна и дальше будет катиться под откос. По его мнению, на Незалежную имеют виды в плане территории все ее соседи – Венгрия, Польша, Россия.

В том же апреле будущее Украины по югославскому сценарию предрекал другой депутат Рады Нестор Шуфрич.

"Я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья", – говорил он в эфире NewsOne.

А нынешний кандидат в президенты бывший министр обороны Анатолий Гриценко увидел несколько иной путь Незалежной: "Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется".

Самое удивительное, что свое умозаключение пан Гриценко также сделал именно в апреле 2018 года.

Напомним, официально президентская избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря. Действующий глава государства Петр Порошенко еще не объявлял о своем желании баллотироваться на второй срок.

Зато местные СМИ "бомбануло" информацией о раздрае в стане президента – глава администрации Игорь Райнин якобы собрал тайное вече, где сообщил сторонникам об отсутствии шансов у Петра Алексеевича победить на выборах, нужно, мол, искать замену ему, чтобы сохранить команду, надо полагать, и кормушку. Шоколадный король собрал срочное совещание, на котором назвал Райнина предателем и выдвинул идею его сместить с поста. Но что-то не заладилось на Банковой. Поговаривают, президенту указали на тот факт, что в результате можно потерять голоса в пророссийских регионах Украины, где и так у пана Порошенко нет никакой популярности.

Как показывают результаты социсследования Института анализа и прогнозирования, рейтинг кандидатов возглавляют бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен и актер Владимир Зеленский и депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

