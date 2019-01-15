Против Киева: Ярош поднимет людей на третий майдан

Накануне выборов радикалы Незалежной вновь активизируются

Украинцам надо быть готовыми к новому майдану. Он случится, если к власти в Киеве придут неугодные националистам люди. Об этом откровенно заявил депутат Верховной рады, бывший глава "Правого сектора" (запрещенная в России организация) Дмитрий Ярош.

"В случае капитуляции, если государство сдадут России на ее условиях: в языковой политике, культурной, экономической", – назвал он условие, при котором намерен поднять людей. Причем, по мнению Яроша, третий майдан под его руководством пройдет успешнее первых двух.

"Конечно, уже никто не будет шины палить. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать", – сообщил нардеп в интервью "Украинской правде".

Впрочем, майдан – это крайний вариант, для Украины "нежелательный", считает Ярош и поясняет: "Россия этим снова воспользуется". Хотя, по мнению нардепа, раньше Россия свои шансы захватить Украину упускала.

"Я удивляюсь, считаю Божьим чудом, что после майдана (в 2014 г.) мы не потеряли Юг и Восток, что Путин не реализовал проект "Новороссия", – поделился размышлениями Ярош. Но в любом случае он итогами прежних революций на Украине доволен.

"Цель, которую мы ставили – ликвидация режима Януковича, достигнута. В этом есть безусловная победа… Но конечной победой майдана будет утверждение собственного государства, полноценного, цветущего, где люди будут себя достойно чувствовать. Пока, к сожалению, мы этого не достигли", – констатировал Ярош.

Что конкретно воинствующий националист намерен для этого сделать, он не скрывает: буквально все. Его устраивает нынешнее положение дел в стране, поэтому он всеми силами будет поддерживать действующего президента Петра Порошенко.

"Здесь я вижу элемент договоренности с украинской властью. Возможно, ей будет нужен "Правый сектор" (радикальная организация, запрещена в РФ) для того, чтобы влиять на оппонентов и на информационную составляющую. Именно об этом говорит Ярош", – приводит РИА ФАН слова директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. Эксперт опасается, что в случае победы на выборах "неправильного" кандидата – а "правильным" Ярош считает только Порошенко – радикалы устроят беспорядки в Киеве. Последствия же могут оказаться просто ужасающими.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

