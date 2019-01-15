Тимошенко лишила Порошенко последнего шанса

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"Ни единого шанса": Тимошенко уверена в победе над Порошенко

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко совершил политическое самоубийство
Президентская гонка в Незалежной набирает обороты

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что победит Петра Порошенко во втором туре выборов главы государства. При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что местных выборах ее партия набирает 34%, а "Блок Петра Порошенко" – существенно меньше, 23% голосов избирателей. 

По мнению Тимошенко, эти цифры доказывают, что во второй тур выйдут именно две этих партии, причем вероятность победы Порошенко значительно ниже, чем у Юлии Владимировны. "Могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет", – сказала Тимошенко в эфире телеканала ICTV. 

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