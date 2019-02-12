Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

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Лукашенко отправился на встречу с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Его самолет уже вылетел в Сочи из национального аэропорта Минск вечером во вторник, 12 февраля.

Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА, лидер страны планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ключевые вопросы повестки дня и развитие интеграционных процессов в евразийском пространстве.

На пятницу, 15 февраля, намечена встреча глав государств с министрами образования, культуры и спорта.

Добавим, что сегодня российский лидер весь день находится в Татарстане, где он провел в Иннополисе расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу о работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

На прошлой неделе посол Белоруссии в России Игорь Петришенко отмечал, что в Сочи Путин и Лукашенко будут обсуждать вопросы, связанные с нефтегазовым сектором.

В последнее время Москва и Минск ведут сложные переговоры по этой теме из-за проводимого РФ налогового маневра. Белорусская сторона хочет добиться от Кремля компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, а Россия в ответ строит планы по углублению интеграции в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Николай КАЦАПОВ
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