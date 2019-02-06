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Лукашенко едет мириться с Путиным после скандала

Владимир Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Стороны постараются вернуться к нормальному диалогу

Через неделю президенты России и Белоруссии встретятся в Сочи, чтобы продолжить обсуждение важных двусторонних вопросов. Переговоры пройдут после серии острых словесных выпадов в исполнении белорусского лидера в адрес нашей страны. Похоже, в этот раз Александр Лукашенко будет вести себя более миролюбиво и покладисто.

Встреча запланирована на 13 февраля. На ней президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Также в повестке дня – текущие вопросы двусторонних отношений и перспективы развития Союзного государства.

Двусторонняя рабочая группа была создана 25 декабря прошлого года. Ее сопредседателями стали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Группа, в частности, работает над унификацией торговой политики двух стран.

Минск настаивает на том, чтобы рабочая группа в первую очередь занялась вопросами энергетики и улаживанием проблем, связанных с налоговым маневром в нефтяной сфере РФ, из-за которого Белоруссия теряет поступления в бюджет. Намерение Москвы к 2024 г. обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых повлияет на стоимость поставляемой в Белоруссию нефти. По подсчетам белорусской стороны, за десять лет государство потеряет на этом порядка $10,6 миллиарда. Минск желает, чтобы Москва компенсировала ему эту сумму.

По словам Дмитрия Пескова, о личной встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в ходе телефонной беседы 31 января. Судя по всему, в том разговоре политики попытались сгладить острые углы, которые возникли после трех напряженных встреч в декабре прошлого года.

Фото: www.globallookpress.com

Шестого декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего евразийского экономического совета Лукашенко пожаловался на высокие цены на российский газ, а также на отказ России компенсировать Белоруссии ущерб от налогового маневра. На следующий день Батька извинился и назвал цену на газ справедливой.

Однако уже 14 декабря он обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Белоруссии:

"Можно проще сказать: слушайте, получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России... Нам же скажут, что вы за нефть продали страну. Те, кто сегодня в России это предлагает, явно не исходят из великих побуждений единения белорусов и россиян".

Представители властей РФ и экспертного сообщества заявили о том, что о вступлении Белоруссии в состав России речи не идет. Тем не менее конфликт дошел до предела. Найти общий язык президенты не смогли на встречах 25 и 29 декабря.

После Нового года Александр Лукашенко, очевидно, все же понял, что ссориться с Россией себе дороже. Его заявления стали менее агрессивными. "Практически все проблемы в отношениях между странами решены в более или менее приемлемом варианте. Никакого отторжения по вопросу компенсации не было… Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение – и один на один, и в составах рабочих групп", – говорил Батька 10 января на совещании с правительством (цитируется по "Белорусским новостям").

В этой связи и Москва, и Минск возлагают на предстоящую встречу в Сочи большие надежды, рассчитывая, что диалог по спорным вопросам будет протекать в конструктивном русле.

Андрей ФИЛАТОВ
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