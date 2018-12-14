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Лукашенко сделал хамское заявление перед встречей с Путиным

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька отказался признавать, что тянет деньги с России

Россия не сможет включить в свой состав Белоруссию. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в пятницу, 14 декабря. На встрече с российскими СМИ в Минске он грозно предупредил, что "раскусил" хитрость и не поддастся ей.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России, – цитирует Лукашенко "Интерфакс". – Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", – возмутился белорусский лидер.

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Он подчеркнул, что российские журналисты тоже замешаны в этой игре. Например, пишут, что Белоруссия "кормится" за счет России. Это неправда, просто Лукашенко обычно не реагирует на "слова заблудших о том, что Москва дала Минску очередной кредит".

"Когда я это читаю, думаю: если бы 100 миллиардов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского нашего государства. Полная чепуха", – приводит РИА ФАН заявление Лукашенко.

Опроверг Батька и последний, как он сказал, "фейк" российских СМИ: о том, что ему якобы пришлось извиняться перед президентом РФ Владимиром Путиным за публичную ссору, которую устроил перед саммитом ЕАЭС.

"Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше: что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться", – приводит пресс-служба президента Белоруссии его слова.

Между тем по горячим следам той перепалки Лукашенко говорил совершенно другое. 

"В нехорошей форме, так что пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи", – признавался Батька перед телекамерами.

Впрочем, после сегодняшней пресс-конференции без извинений Лукашенко точно не обойтись. Его встреча с Путиным в Кремле назначена на 25 декабря. Обсуждать должны налоговый маневр. 

"Оппозиционеры взвыли, что Лукашенко сдал Беларусь за бочку нефти", – пояснил Батька. Ранее "Утро" писало, как решение правительства РФ отменить экспортную пошлину на нефть ударит по бюджету Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ
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