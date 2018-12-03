Из-за налогового маневра Минск может потерять миллионы долларов

Нововведения правительства РФ стукнут по бюджету соседнего государства, заявил тамошний замглавы Минфина Андрей Белковец. Речь идет об инициативе, получившей название "налоговый маневр".

Из-за будущих изменений в нефтяной отрасли Белоруссия может лишиться кругленькой суммы – вплоть до $10 млн. Ее спасет лишь компенсация от России, на которую Минск пока не рассчитывает.

"Если говорить про самый негативный сценарий, когда никакого решения не достигнуто, все разошлись по своим комнатам, то мы начинаем нести определенные убытки", – высказался заместитель министра. Его выступление размещено на YouTube-канале форума BelarusCrossway'18.

Деньги, пояснил чиновник, "утекут" по двум каналам. Во-первых, госказна получит гораздо меньше экспортных пошлин при перепродаже российской нефти. Размер "убытка" – три миллиарда. Вдвое больше заберут мировые цены на сырье, по которым белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) невольно будут закупать его.

Сейчас черное золото и его продукты в страны Европейского экономического союза, куда входит и Белоруссия, Россия поставляет по внутренним ценам. То есть из мировых цен вычитаются расходы на транспортировку и экспортная пошлина, которая составляет 30% от ее итоговой стоимости.

С нового года она будет снижаться до полной ликвидации, которая наступит в 2024 году. А отмененный процент перейдет в налог на добычу полезных ископаемых. Его рост планируется остановить в 2021 году.

Такова суть налогового маневра, который должен привести к выгоде экспорта нефти, а также к увеличению цен на нее для переработки на внутреннем рынке.