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Лукашенко отругал Россию за отказ от белорусской еды

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька обиделся на то, что Москва защищает своих производителей

Президенту соседней республики явно не по душе ситуация с поставками белорусского продовольствия в Россию. Он обвинил нашу страну в создании преференций для отечественных компаний и пригрозил, что, если положение дел не изменится, лакомиться белорусскими яствами будут другие государства.

"Здесь обычная конкуренция... дело здесь абсолютно не в качестве. У нас невозможно в колбасу впихнуть предприятию больше соли или еще каких-то наполнителей, чем положено по ГОСТу. Ни одно предприятие не может нарушить ГОСТ", – заявил Лукашенко на встрече с губернатором Карелии Артуром Парфенчиковым (цитируется по РИА "Новости").

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По словам президента, белорусские предприятия "сохранили ГОСТы с советских времен и ужесточили их". Он отверг обвинения в том, что компании из дружественного государства отвоевывают российский рынок товарами по заниженным ценам.

"Дайте компанию крупную, создайте, мы через нее будем поставлять (продукты) на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за десять, если вы считаете, что россияне очень богатые", – предложил белорусский глава, добавив, что продукты из его страны пользуются спросом в России.

Лукашенко дал понять, что, раз в Москве не рады видеть на столах россиян белорусские сыры и колбасы, эта продукция будет поставляться в другие страны. "Коль идет такая атака на нашу продукцию, поставлена задача диверсифицировать рынки. Это, в принципе, аксиома для любого государства: нельзя замыкаться на одном рынке, даже самом братском и дружественном, не имея других рынков. Если Россия дальше будет проводить такую политику (в отношении белорусской продукции), мы, конечно, будем уходить на другие рынки", – подчеркнул президент.

Вместе с тем он надеется на то, что конфликт удастся разрешить взаимовыгодным образом. "Нам ваш рынок выгоден. Это, можно даже сказать, премиальный рынок, очень выгодный. Мы готовы с вами сотрудничать", – заключил политик.

Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставки продуктов некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Основные претензии к поставщикам некоторых белорусских товаров сводились к подозрениям, что под видом продукции, произведенной в Белоруссии, в РФ ввозятся продукты из стран, против которых Москва ввела контрсанкции.

В последнее время Минск резко изменил тональность публичных заявлений в адрес России. На прошлой неделе Лукашенко в присутствии прессы пожаловался на то, что для потребителей в его стране российский газ обходится по цене $130 за тысячу кубометров. В соседней Смоленской области, по словам Батьки, цена резко снижается до $70, а потому РФ якобы обязана предоставить Белоруссии большую скидку на топливо.

В ответ на это президент Владимир Путин указал, что по рыночной цене углеводороды обошлись бы белорусам в $200 за тысячу кубометров. Впоследствии Лукашенко сообщил, что извинился перед российским коллегой.

Андрей ФИЛАТОВ
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