Камнем преткновения, по мнению политика, является неравенство

Российско-белорусским отношениям мешает лишь одно обстоятельство. Чтобы покончить с ним, надо обеспечить в обеих странах равные условия для работы граждан и предприятий, считает лидер страны-соседки Александр Лукашенко.

Своей гениальной мыслью он поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время встречи. По мнению Батьки, этот вопрос мешает двусторонним отношениям на протяжении нескольких десятилетий.

"У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и нашим МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили – равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь", – констатировал Лукашенко, добавив, что эта проблема требует немедленного решения, чтобы не было взаимных претензий. Об этом сообщает "БЕЛТА".

Кроме того, он обратил внимание на пробел на российско-белорусском рынке – это отрицательное сальдо во взаимной торговле. "Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая", – резюмировал президент, подчеркнув важность встречи.

"Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк, – обратился Лукашенко к визави. – Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен".

Лавров, в свою очередь, остался доволен визитом, о чем также сообщил собеседнику, отметив, что не менее плодотворными были предыдущие переговоры, которые он провел со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. По словам российского министра, на совместном заседании коллегий, которое внешнеполитические ведомства провели в Минске, стороны обсудили достаточно наболевших вопросов.

Высокопоставленные дипломаты говорили о кибербезопасности, о борьбе с искажением истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, об интеграции в рамках ЕАЭС, ШОС и других международных организаций, а также о продвижении за рубеж общего культурного наследия.

"Очень полезный был разговор", – подытожил Лавров.

