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Скидка на газ уплыла от белорусов

Фото: pixabay.com
Власти РФ не стали разводить бессмысленных дискуссий

Требования Минска предоставить ему приличную скидку на голубое топливо в Москве считают безосновательными. По этой причине вице-премьер РФ Дмитрий Козак на вчерашней встрече с белорусской делегацией отказался от обсуждения этого вопроса.

Зампред российского правительства не считает возможным обсуждать дисконт "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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Встреча между представителями правительств двух стран прошла в узком составе. Белорусская сторона официально подтвердила факт переговоров, но сообщать какие-либо подробности отказалась. От Белоруссии во встрече приняли участие курирующий ТЭК вице-премьер Игорь Ляшенко и посол в России Владимир Семашко.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 6 декабря в Санкт-Петербурге, президент Белоруссии Александр Лукашенко в присутствии прессы пожаловался на то, что для потребителей в его стране российский газ обходится по цене $130 за тысячу кубометров. В соседней Смоленской области, по словам Батьки, цена резко снижается до $70, а потому РФ якобы обязана предоставить Белоруссии большую скидку на топливо.

В ответ на это президент Владимир Путин указал, что по рыночной цене углеводороды обошлись бы белорусам в $200 за тысячу кубометров. Впоследствии Лукашенко сообщил, что извинился перед российским коллегой. По данным из Кремля, обсуждение газового вопроса продолжится перед Новым годом на встрече двух президентов.

Наблюдатели отметили, что Россия уже предоставляет Белоруссии беспрецедентную кредитную поддержку и продает топливо и другие товары фактически за полцены. По данным "Газеты.ру", сумма накопленных кредитов составляет более $6,3 млрд (почти 40% госдолга Белоруссии). Без помощи Москвы и периодической реструктуризации долгов Минск не смог бы обслуживать полученные займы.

По некоторым оценкам, за последние 11 лет российские прямые и косвенные субсидии белорусской экономике превысили $100 миллиардов. Только от беспошлинных поставок нефти в 2011-2015 гг. российский бюджет недополучил $22 миллиарда. В этой ситуации обвинения Минска в адрес Москвы являются проявлением неуважения и неблагодарности.

Андрей ФИЛАТОВ
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