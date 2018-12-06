Президент Белоруссии забылся и начал публично давить на жалость своего коллеги

В Санкт-Петербурге проходит открытие саммита ЕАЭС. На заседании Александр Лукашенко начал дискуссию с Владимиром Путиным на тему цен на энергоносители. Однако в какой-то момент лидер белорусов не сдержался и затеял перепалку с российским президентом.

Лукашенко эмоционально выразил свое недовольство Путину, когда их снимали телекамеры. Он заявил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских, например, в соседней Смоленской области, – 70 долларов. И буквально потребовал снизить стоимость топлива.

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"Неправильные у вас расчеты! Мы имеем худшие условия, чем Германия! Вроде воевали против Германии вместе, а имеем такую ситуацию!" – цитирует президента Белоруссии Telegram-канал "Пул №3".

Путин отреагировал на претензии Лукашенко спокойно и отметил, что если бы Белоруссия закупала газ по рыночной цене, то она была бы под $200 за тыс. куб. метров. Как передает агентство "Интерфакс", он уверил собеседника в том, что, когда журналисты покинут заседание, они смогут обсудить этот вопрос.