Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лукашенко пожаловался Путину на несправедливость РФ

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии забылся и начал публично давить на жалость своего коллеги

В Санкт-Петербурге проходит открытие саммита ЕАЭС. На заседании Александр Лукашенко начал дискуссию с Владимиром Путиным на тему цен на энергоносители. Однако в какой-то момент лидер белорусов не сдержался и затеял перепалку с российским президентом.

Лукашенко эмоционально выразил свое недовольство Путину, когда их снимали телекамеры. Он заявил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских, например, в соседней Смоленской области, – 70 долларов. И буквально потребовал снизить стоимость топлива.

По теме

"Неправильные у вас расчеты! Мы имеем худшие условия, чем Германия! Вроде воевали против Германии вместе, а имеем такую ситуацию!" – цитирует президента Белоруссии Telegram-канал "Пул №3". 

Путин отреагировал на претензии Лукашенко спокойно и отметил, что если бы Белоруссия закупала газ по рыночной цене, то она была бы под $200 за тыс. куб. метров. Как передает агентство "Интерфакс", он уверил собеседника в том, что, когда журналисты покинут заседание, они смогут обсудить этот вопрос. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

США бросили вызов России в Тихом океане

Американский корабль устроил провокацию вблизи от Владивостока

"Не боятся потом не выйти?": США идут в Черное море

Отчаянные американцы решили оказать помощь украинцам на свой страх и риск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей