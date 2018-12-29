В Кремле отвергли слухи о создании единого государства

Москва не собирается включать братскую республику в состав РФ. Но страны продолжают сближаться друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении (Белоруссии к России в одно государство)", – приводит слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, речь идет о "движении навстречу друг другу".

Слухи о присоединении не имеют реальных оснований: "Есть вещи определенные, которые прописаны". Речь идет о документе, подписанном Москвой и Минском в 1999 году, "на основе которого мы и стали Союзным государством России и Белоруссии".

На встрече президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко – обсуждаются среди прочих вопросы, связанные с потерями Минска от налогового маневра РФ, отметил пресс-секретарь. Однако эта тема и проблематика дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства – параллельные вопросы, которые "не завязаны" друг на друга.

Комментируя предстоящую встречу двух лидеров, Песков сообщил, что по итогам переговоров пресс-конференции не планируется. Однако он проинформирует СМИ о результатах переговоров "в случае необходимости".

Москва, по словам представителя Кремля, будет считать успешным такой результат переговоров, который позволит совершить "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений". "Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон", – заключил Песков.