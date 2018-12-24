Лукашенко пожаловался на несговорчивость Москвы

Россия отвергла все предложения Белоруссии по ценам на газ

Наша страна является для соседней Республики ключевым внешним партнером. Но это не избавляет Москву и Минск от досадных разногласий, считает белорусский президент. Ответственность за сложившуюся ситуацию он полностью возлагает на Кремль.



"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ. Мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в РФ. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны", – заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"И на Высшем государственном совете (союзного государства), и на союзном Совмине (совете министров), и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", – посетовал Лукашенко. При этом он не уточнил, о каких именно соглашениях идет речь.

По словам белорусского лидера, полгода назад госсовет утвердил приоритетные направления и задачи развития союзного государства на пять лет. Но и тут возникли проблемы.

"Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была, прежде всего, Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны", – продолжил сыпать жалобами политик.

Он обвинил нашу страну в том, что она не сдерживает обещания. Якобы первый вице-премьер РФ Антон Силуанов ранее признавал, что Минск несет немалые потери из-за налогового маневра и что российская сторона готова компенсировать эти потери за счет своего бюджета. Однако позже чиновник заявил, что никаких обещаний Россия не давала.

Лукашенко добавил, что вариантов решения проблемы много, но белорусская сторона намерена четко обозначить и отстаивать свою позицию.

В последнее время президент Белоруссии регулярно критикует Россию за то, что она продает белорусам газ по завышенным ценам. Шестого декабря Лукашенко публично пожаловался на то, что для потребителей в его стране российский газ обходится по цене $130 за тысячу кубометров. По его словам, РФ обязана предоставить Белоруссии большую скидку на топливо. В ответ на это президент России Владимир Путин указал, что по рыночной цене углеводороды обошлись бы белорусам в $200 за тысячу кубометров. Впоследствии Лукашенко сообщил, что извинился перед российским коллегой.

Четырнадцатого декабря Лукашенко вернулся к этой теме. Он заявил о том, что РФ нарушает "дух и букву" ранее принятых договоренностей, отказываясь предоставлять скидку, а также обвинил нашу страну в желании включить Белоруссию в свой состав.