Лукашенко оправдался за неуместную шутку

Глава Белоруссии явился в Кремль второй раз за неделю

Переговоры лидеров Москвы и Минска в субботу, 29 декабря, начались с подведения итогов встречи прошлой, состоявшейся несколькими днями ранее, 25 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу начал с оправданий: дескать, когда в прошлый раз сказал, что устал от бесед с российским коллегой Владимиром Путиным, он шутил.

"В канун Нового года я пошутил, что надоели мы друг другу. Наверное, никогда мы друг другу надоесть не сможем. Потому что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа, – отметил Батька в присутствии журналистов. – Мы в прошлый раз договорились, что серьезно говорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире. И никуда от этого не уйти и не деться", – признал Лукашенко, отметив, что им с Путиным предстоит решить "многие проблемы".

Судя по всему, опытный политик решил "умаслить" главу Кремля перед обсуждением вопроса об объявленном Россией налоговом маневре в нефтяной сфере. В прошлый раз до этой темы руководители даже не дошли. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подтвердил, что Минск рассчитывает на некую компенсацию в связи с изменением условий сотрудничества, отмечает "Царьград".

Ранее в Белоруссии заявили, что постепенное уменьшение Россией экспортной пошлины на нефть и нефтепродукт уже привело республику к убыткам в 10 млрд долларов. Ведь до сих пор пошлина за топливо, поставляющееся за рубеж через территорию Белоруссии, шла в белорусский бюджет. Не будет пошлины – не будет статьи доходов.

Минск настаивает, что эти потери Москва обязана ему компенсировать каким либо способом, к примеру, в виде скидки на энергетическое сырье.

