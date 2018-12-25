Батька настроился на новый скандал

Не братья, но партнеры. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил нынешние отношения Республики с Россией. Накануне визита в Москву он собрал в Минске совещание, посвященное исключительно сотрудничеству с РФ, и дал понять, что все плохо. Причем виновато в этом российское правительство – именно оно перевело некогда родственные связи двух государств на коммерческие рельсы.

"Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", – согласился белорусский лидер.

Но и как делового партнера Белоруссию не устраивает буквально все. Цена на газ, который РФ поставляет в Республику, выше, чем для российских потребителей. "В два раза дороже", – подчеркнул Батька. Он, кстати, пенял на это и президенту РФ Владимиру Путину на встрече в начале декабря. На что глава Кремля напомнил, что при этом белорусы платят за газ в два раза меньше, чем Германия. Батьку такое сравнение, видимо, не впечатлило. Несмотря на то что газовые тарифы на 2019 г. согласованы, он все равно намерен поднять эту тему во вторник, 25 декабря.

Еще сложнее вопрос с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Его суть в том, что Россия переходит к постепенному обнулению экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, которая сейчас составляет около 30% стоимости. До сих пор пошлина за нефть, поставляющуюся за рубеж через территорию Белоруссии, шла в белорусский бюджет. Не будет пошлины – не будет статьи доходов.

"Из-за налогового маневра мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд", – заявил Лукашенко. По его словам, раньше в Москве ему обещали компенсировать эти потери, но сейчас отказываются. Эту проблему Батька обещал "жестко" обсудить с Путиным.

Еще открыт вопрос о взаимном признании виз – соглашение собирались подписать еще в ноябре, но белорусская сторона его вдруг застопорила. Еще Минск планирует поставить во главе ОДКБ своего кандидата – и тут без поддержки Москвы не обойтись. Еще проблема взаимной интеграции: вроде бы она "недостаточная", и в то же время на днях Лукашенко обвинил Москву в желании "присоединить" к себе белорусскую территорию.

На этом фоне Кремль заявил, что переговоры лидеров РФ и Белоруссии 25 декабря пройдут в закрытом режиме. Это и понятно: Москва не любит выносить сор из избы, ведь белорусы, что бы ни говорил рассерженный Батька, были и остаются для России самым близким братским народом. И краснеть за выходки минского лидера придется всем. Так было, к примеру, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, когда Лукашенко устроил перепалку с Путиным под прицелом телекамер, затем извинился, о чем сам рассказал журналистам, а спустя несколько дней заявил, что никаких извинений не приносил.