Главной темой переговоров стала независимость Белоруссии

У главы государства шалят нервы.

О якобы стремлении России присоединить Белоруссию Александр Лукашенко заявлял неоднократно. В этот раз президент даже созвал секретное совещание с участием высокопоставленных чиновников. Некоторые данные все же просочились в СМИ.

Как стало известно, темой была независимость страны, за которую необходимо стоять до конца, как отметил Лукашенко.

Обсуждались также меры, которые нужно принять для противостояния "давлению" со стороны России. Об этом пишет издание "Наша Нива".

Ранее Лукашенко обвинил нашу страну в желании "впихнуть" к себе Белоруссию.

"Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда", – заявил он на пресс-конференции в Минске.

Накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко также опроверг сообщения о том, что он извинялся перед российским коллегой за недавнюю перепалку.

"Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше: что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться", – возмутился он.

