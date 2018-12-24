Лукашенко свергнут по украинскому сценарию

Запад собирается "демократизировать" белорусов, чтобы оторвать их от России

Лондонские геостратеги назвали Белоруссию "наиболее уязвимой перед российским влиянием". Чтобы противостоять этой угрозе, Запад должен как можно скорее прибрать ее к рукам путем постепенной "белорусизации" населения и свержения действующего президента. Об этом говорится в докладе, подготовленном Королевским институтом международных отношений (Великобритания).



В отчете отмечается, что у жителей Белоруссии слабая национальная идентичность, они говорят на русском языке, смотрят российские телеканалы и ходят в русскую церковь. Россия – основной торговый партнер Белоруссии. К тому же она поставляет Минску финансирование, техническую помощь и ядерное топливо.

"Знание основных внутренних факторов уязвимости и сильных сторон в каждой стране (доклад посвящен трем странам – Белоруссии, Украине и Молдавии) может способствовать разработке эффективных ответных мер", – отмечается в документе. "Ответные меры" должны искусственно отделить белорусский народ от русского через идею "нерусскости".

Основная проблема Белоруссии – в неправильно сделанном после распада СССР геостратегическом выборе, считают в Лондоне: бессменный президент страны Александр Лукашенко ориентирован на Россию, а не на Запад. Если попытаться сместить его силовым путем, то Москве это "потенциально предоставит формальное оправдание военной интервенции".

Поэтому действовать надо путем "мягкой белорусизации". "В нынешних политических условиях "мягкая белорусизация", по-видимому, открывает наилучшие перспективы для повышения устойчивости страны перед лицом российских угроз… для возможной демократизации после Лукашенко", – пишут авторы доклада.

Первый шаг уже сделан: "агрессия против Украины" заставила белорусов задуматься о своем отличии от русских, полагают британские наблюдатели. Теперь нужно действовать следующим образом: пробудить в белорусах интерес к национальному языку и национальной культуре, снизить популярность российских СМИ, в том числе социальных сетей (а для этого поддерживать прозападно настроенных блогеров и издания), добиться отделения белорусской церкви от Московского патриархата, который в докладе назван "главным рупором кремлевской пропаганды".

Для перетягивания Белоруссии в свой лагерь, таким образом, нужно провести "мягкую белорусизацию", отстранить Лукашенко от власти, а потом "демократизировать" страну по украинскому образцу.

Помимо развития языковых проектов, поддержки политических активистов и "правильных" СМИ, Лондон предлагает странам ЕС "ввести краткосрочный безвизовый въезд для белорусов и упростить процесс подачи заявления на визу, а также отказаться от сбора за шенгенские визы". Еще одна рекомендация – совместное финансирование проектов подготовки волонтеров и "сбор средств", что является полной калькой с методов, используемых на Украине.