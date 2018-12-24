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Лукашенко свергнут по украинскому сценарию

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Запад собирается "демократизировать" белорусов, чтобы оторвать их от России

Лондонские геостратеги назвали Белоруссию "наиболее уязвимой перед российским влиянием". Чтобы противостоять этой угрозе, Запад должен как можно скорее прибрать ее к рукам путем постепенной "белорусизации" населения и свержения действующего президента. Об этом говорится в докладе, подготовленном Королевским институтом международных отношений (Великобритания).

В отчете отмечается, что у жителей Белоруссии слабая национальная идентичность, они говорят на русском языке, смотрят российские телеканалы и ходят в русскую церковь. Россия – основной торговый партнер Белоруссии. К тому же она поставляет Минску финансирование, техническую помощь и ядерное топливо.

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"Знание основных внутренних факторов уязвимости и сильных сторон в каждой стране (доклад посвящен трем странам – Белоруссии, Украине и Молдавии) может способствовать разработке эффективных ответных мер", – отмечается в документе. "Ответные меры" должны искусственно отделить белорусский народ от русского через идею "нерусскости".

Основная проблема Белоруссии – в неправильно сделанном после распада СССР геостратегическом выборе, считают в Лондоне: бессменный президент страны Александр Лукашенко ориентирован на Россию, а не на Запад. Если попытаться сместить его силовым путем, то Москве это "потенциально предоставит формальное оправдание военной интервенции".

Поэтому действовать надо путем "мягкой белорусизации". "В нынешних политических условиях "мягкая белорусизация", по-видимому, открывает наилучшие перспективы для повышения устойчивости страны перед лицом российских угроз… для возможной демократизации после Лукашенко", – пишут авторы доклада.

Первый шаг уже сделан: "агрессия против Украины" заставила белорусов задуматься о своем отличии от русских, полагают британские наблюдатели. Теперь нужно действовать следующим образом: пробудить в белорусах интерес к национальному языку и национальной культуре, снизить популярность российских СМИ, в том числе социальных сетей (а для этого поддерживать прозападно настроенных блогеров и издания), добиться отделения белорусской церкви от Московского патриархата, который в докладе назван "главным рупором кремлевской пропаганды".

Для перетягивания Белоруссии в свой лагерь, таким образом, нужно провести "мягкую белорусизацию", отстранить Лукашенко от власти, а потом "демократизировать" страну по украинскому образцу.

Помимо развития языковых проектов, поддержки политических активистов и "правильных" СМИ, Лондон предлагает странам ЕС "ввести краткосрочный безвизовый въезд для белорусов и упростить процесс подачи заявления на визу, а также отказаться от сбора за шенгенские визы". Еще одна рекомендация – совместное финансирование проектов подготовки волонтеров и "сбор средств", что является полной калькой с методов, используемых на Украине.

Андрей ФИЛАТОВ
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