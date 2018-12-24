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Лукашенко обиделся: Белоруссия отказалась от кровных уз с Россией

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Минск заподозрил "новых людей" в Москве в неприятии дружеских связей

Накануне встречи в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений, вероятно, рассчитывая на какие-то положительные для него итоги. Так, он считает, что в России уже не воспринимают соседнюю страну как братское государство. При этом, заметил Батька, Москва остается ключевым партнером для Минска.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", – сказал Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, сообщает его пресс-служба в понедельник, 24 декабря.

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Он подчеркнул значимость взаимодействия между двумя государствами.

"Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", – пояснил белорусский лидер.

И тут вспомнил о вялотекущей проблеме – о неурегулированном вопросе с ценами на нефть и по компенсации за налоговый маневр в РФ. По словам Лукашенко, Москва отвергла все предложения Минска.

"И наша часть делегации, и российская должны будут завтра на переговорах ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году", – возмутился Батька и добавил, что ожидает непростых переговоров.

"Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России) мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд", – удрученно констатировал Лукашенко.

Он напомнил об обещаниях Москвы компенсировать Минску потери, но окончательное решение по данной теме застопорилось, в связи с чем хотел бы "получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?"

По его словам, цены на газ урегулированы, "хотя и в 2 раза дороже" топливо обойдется Белоруссии, чем в России.

Кремль сегодня подтвердил встречу Путина и Лукашенко 25 декабря.

Елена УСОВА
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