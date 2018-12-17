Россия заставила Белоруссию умерить аппетиты

Минску придется поменять свою внешнюю и внутреннюю политику

Москва вынудила Минск затянуть пояс потуже и пересмотреть свои государственные планы. Ведь из-за так называемого налогового маневра российского правительства белорусская казна не досчитается кругленькой суммы.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко после оглашения проекта бюджета на следующий год. Согласно документу, его потери составят порядка $500 миллионов.

"Катастрофы не будет. Но мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю и внешнюю политику, особенно все, что связано с финансами", – цитирует Лукашенко "БЕЛТА".

При этом Батька заверил, что разберется со всеми финансовыми вопросами, поэтому жителям Республики не о чем переживать.

"Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь – в суверенной независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги – миллиарды долларов и рублей – мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается", – пояснил белорусский лидер.

О том, что нововведения правительства РФ стукнут по бюджету соседнего государства, говорилось и раньше. Речь идет об инициативе в нефтяной отрасли, получившей название "налоговый маневр". Закон о его постепенном завершении принят прошедшим летом.

Так, сейчас черное золото и его продукты в страны Европейского экономического союза, куда входит и Белоруссия, Россия поставляет по внутренним ценам. То есть из мировых цен вычитаются расходы на транспортировку и экспортная пошлина, которая составляет 30% от ее итоговой стоимости.

С нового года она будет снижаться до полной ликвидации, которая наступит в 2024 году. А отмененный процент перейдет в налог на добычу полезных ископаемых. Его рост планируется остановить в 2021 году.