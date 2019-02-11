Лукашенко на перепутье: как Минск может отказаться от Москвы

Президент Белоруссии старательно ищет способы избавиться от влияния России

На 13 февраля в Сочи запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Тема для обсуждения – разногласия в двусторонних отношениях и деятельность Союзного государства. А разногласий этих сейчас более чем достаточно. Одни только вопросы поставок в Беларусь углеводородов по традиции мигом перерастают в весьма бурную дискуссию.

Подогревает накал страстей улучшение отношений между Белоруссией и США. В 2004 г. США намеревались свергнуть Лукашенко, в 2015-м приостановили санкции, а в конце прошлого года Батька уже встречался в Минске с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом. На прошлой неделе замглавы белорусского МИД на заседании Атлантического совета в США объявил снятие ограничения на количество американских дипломатов в Беларуси и анонсировал курс на сближение с Евросоюзом и США. Неплохо для "последнего диктатора Европы"...

Очевидно, что Лукашенко сейчас на распутье и решает, с кем же быть ему и его стране: сохранить верность России, либо пойти по украинскому пути на сторону Запада, или же вообще идти в ногу с Китаем.

Выбор сделать придется. Теоретически можно бороться в одиночку (а международные отношения – это всегда борьба, иногда здоровая конкурентная, иногда силовая) за влияние на мировой арене, но куда продуктивнее делать это вместе. Даже Россия по глобальным меркам не обладает достаточным весом для проведения самостоятельной политики, а Беларусь – тем более.

Отношения двух наших стран непростые. Дело не только в том, что Россия становится мировым изгоем. Споры о цене на газ, регулярные запреты на импорт продовольствия по различным причинам (вот сейчас стороны готовят к 1 марта предложения об отмене запрета на поставки в Россию молочной продукции), неоднозначное отношение к проводимому в России налоговому маневру в сфере нефтедобычи постепенно разделяют Россию и Беларусь. Минск зависим от соседних стран – это факт. Но в попытках урегулирования этого процесса самое главное заблуждение – думать, что небольшая Беларусь полностью зависима только от России, а нам нет никакого дела до нее, и вообще просто из лучших побуждений помогаем… У наших соседей есть варианты, под чьим крылом находиться.

Да, Беларусь закупает нефть в России по ценам примерно на четверть меньше мировых (около $383 за тонну по итогам 11 месяцев 2018 г.), перерабатывает ее и отправляет на экспорт нефтепродукты по средней цене $543,8 за тонну. За этот же период Беларусь экспортировала 11,1 млн т нефтепродуктов на общую сумму $6,04 миллиарда. Дешевая российская нефть позволяет белорусам проводить гибкую ценовую политику и спокойно конкурировать на рынке ЕС, предлагая им нефтепродукты по средней цене $494,5 за тонну. Если бы Россия сама отправляла на экспорт эти нефтепродукты, то только экспортные пошлины принесли бы государству дополнительные $506 миллионов.

Россия выдала Беларуси еще один кредит на $630 млн, чтобы Минск мог вернуть Москве часть прежнего долга нам же. Да, Россия обеспечивает 38% иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Все это весьма существенные факторы. Думаете, что соседнее государство поэтому полностью зависимо от России? Так вот, это не совсем так. Беларусь сегодня – вполне самодостаточная страна. Страна, которая выбрала довольно эффективный путь "экономической дипломатии": меньше демагогии – больше взаимовыгодных деловых контрактов. Минск не зацикливается на одной нефти и старается диверсифицировать экономику, предоставляя бизнесу возможность развивать без лишних преград в том числе и свои цифровые замыслы. Да и политика развития экспорта "треть – треть – треть", согласно которой треть экспорта должна идти в страны ЕАЭС, треть в страны ЕС, а оставшаяся треть – во все остальные, дает свои результаты. По итогам прошлого года доля ЕАЭС в общем объеме экспорта Беларуси сократилась с 46,7 до 41,2%, доля ЕС увеличилась с 26,8 до 30,2% доля прочих стран выросла с 26,5 до 28,6%.

ЕС уже совсем не сильно отстает по объемам закупок у Беларуси от России, и это серьезная заявка на западный разворот.

Нельзя исключать выбор сценария сближения Беларуси с Украиной для совместной евроинтеграции.

Так намного проще будет учитывать позитивный и негативный опыт, накопившийся на Украине. Да к тому же общих корней у белорусов и украинцев может быть даже больше, чем с русскими: обе страны в 1939 г. приросли польскими территориями, а раньше входили в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Вот как раз в конце января в Беларуси была поставлена задача создавать минимум 30% контента (телевидение, радио, фильмы) на белорусском языке и еще запускается вещание украинского телеканала, переговоры о котором шли уже несколько лет.

Переговоры с Китаем тоже не остаются в стороне: в сентябре Лукашенко заявил, что Беларусь и Китай – "железные братья", недавно он получил личное приглашение от Си Цзиньпина посетить весной Китай. Самый крупный инвестпроект в Беларуси, конечно же, китайский: индустриальный парк "Великий камень", который станет одной из опорных точек китайского проекта "Один пояс – один путь". И самое главное – Пекин для Минска является единственным реальным кредитором, который сможет помочь в рефинансировании белорусского долга перед Россией.

Лукашенко сейчас может себе позволить некоторые маневры – Беларусь уверенно опережает Россию по основным экономическим показателям: рост ВВП за 2018 г. на 3% против очень сомнительных наших 2,3%, зарплаты по паритету покупательной способности у белорусов выше, реальные располагаемые доходы граждан Беларуси по итогам 11 месяцев 2018 г. выросли на 8,4%! А у нас спад пять лет подряд... И с кредитами Минск может решить проблему: сейчас Лукашенко на неплохом счету в Европе. Генсек ОБСЕ недавно даже выразил Батьке благодарность за выстраивание диалога между Западом и Востоком.

Александр Лукашенко сейчас старательно ищет пути выхода из-под влияния России, не желая вновь становиться персоной нон грата в западном мире (только теперь он может попасть в немилость мировых лидеров просто за компанию с Россией), и подбирает наиболее выгодный вариант.

А России сейчас пора определиться: либо мы в ответе за того, кого приручили, и берем Беларусь на содержание, хотя бы предоставляя скидки на покупку нефти, чтобы налоговый маневр не снижал их доходы, либо перестаем тянуть кота за хвост и отпускаем белорусов на все четыре стороны, экономя деньги. Но вообще-то Беларусь нам нужна. Не потому, что она обеспечивает порядка 5% внешнеторгового оборота и поставляет в Россию продукты питания, тракторы и грузовики. Беларусь – крайне важный геополитический партнер. Как в пылу сказал Лукашенко: "Беларусь – последний союзник России на западном направлении". Для России очень полезной как раз может оказаться нейтральная позиция Беларуси, которая раньше предоставляла свою площадку для переговоров в формате "нормандской четверки", а теперь может быть посредником, способствующим, например, созданию условий для плодотворного диалога между США и Россией в непростом вопросе размещения ракет малой и средней дальности (ДРМСД) хотя бы потому, что желания оказаться меж двух огней у белорусов точно нет.

Сейчас идет передел мира на несколько крупных лагерей. И если не работать над созданием самостоятельного центра силы, если позволить распрям взять верх и отдалить наши страны друг от друга, расколоть народы, то мы все будем раздавлены и съедены. По кусочкам. Да, наш, российский, самый большой. Да, нами, скорее всего, подавятся. Но все равно проглотят, если будем придерживаться стратегии одиночного плавания.