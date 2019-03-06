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Позиция Лукашенко по Крыму вызвала глубокую симпатию у американцев

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белоруссия заработала очки у руководства Белого дома

"Похвально" – так в США отреагировали на заявление Батьки, которое он сделал на прошлой неделе. Александр Лукашенко "отдал" Крым Киеву, тем самым услужил Вашингтону, что не осталось без внимания заокеанской державы. Позиция Минска там не только одобряется, но и поощряется, отметил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Принципиальная позиция Беларуси о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира",

сообщил он в интервью порталу Tut.by, подчеркнув, что в Вашингтоне никому не навязывают своего мнения и "не просят Беларусь делать выбор между Россией и Западом".

Между тем, намекнул Кент, Белый дом готов "рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций", если Минск продолжит курс в направлении прав человека и демократии.

Ксения АНДРЕЕВА
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