Белоруссия признает Крым только украинским

Путин отнесся к позиции Батьки с пониманием

Белоруссия не признала, не признает и, видимо, не признает Крым российским. Во всяком случае при Александре Лукашенко точно. Об этом он заявил во время "Большого разговора с Президентом", на которое по традиции были приглашены белорусские и зарубежные СМИ.

Трансляцию выступления Лукашенко ведет белорусское агентство "Белта".

По его словам, российский глава Владимир Путин с пониманием относится к позиции Минска по полуострову, передает telegram-канал "Восточное притворство",

Белоруссия выступает против всех форм агрессии в политике, подчеркнул глава страны.

"Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и на злобу дня – информационной. Но по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности. Договоры, которые обеспечивали баланс военных сил на планете, расходятся по швам", – цитирует его "Белта".