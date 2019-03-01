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Белоруссия признает Крым только украинским

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Путин отнесся к позиции Батьки с пониманием

Белоруссия не признала, не признает и, видимо, не признает Крым российским. Во всяком случае при Александре Лукашенко точно. Об этом он заявил во время "Большого разговора с Президентом", на которое по традиции были приглашены белорусские и зарубежные СМИ.

Трансляцию выступления Лукашенко ведет белорусское агентство "Белта".

По его словам, российский глава Владимир Путин с пониманием относится к позиции Минска по полуострову, передает telegram-канал "Восточное притворство",

Белоруссия выступает против всех форм агрессии в политике, подчеркнул глава страны.

"Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и на злобу дня – информационной. Но по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности. Договоры, которые обеспечивали баланс военных сил на планете, расходятся по швам", – цитирует его "Белта".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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