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Украинцам показали настоящий Крым

Фото: www.globallookpress.com
Журналистка Незалежной была шокирована преобразованиями, которые произошли с российским полуостровом за последние пять лет

Не за горами мини-юбилей исторической даты. В марте исполняется пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Правда, для Киева эта годовщина сродни больной мозоли. В стране-соседке регулярно выдумывают истории о том, что жители полуострова жалеют о принятом в 2014 году решении.  

Истинное положение дел показала журналистка украинского издания Страна.ua Олеся Медведева, рассказав соотечественникам, как изменился полуостров за это время. В ходе своего путешествия, которое. как подчеркнула она, не запрещено законом, видеоблогер отметила отвратительное (мягко говоря) состояние дорог Незалежной. 

"Ребята, дороги украинские это, конечно ******(не поддается никакому описанию), – констатировала Медведева, продолжив. – Заснуть невозможно, трясет, – это просто нереально. Экстремальная езда – не меньше". 

Удар ниже пояса Украине нанес контрольно-пропускной пункт РФ. Медведева не смогла сдержать в себе истинного восхищения. 

"Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте", – поразилась она, передает "Царьград"

Впрочем, поездка по Крыму преподнесла акуле пера немало сюрпризов. Журналистка насчитала пять мечетей, развенчав миф о притеснении крымских татар. Да и украинцам так никто не скручивает руки. В этом она убедилась на собственном опыте, исполнив песню на родной мове. "Червона рута", – затянула Медведева недалеко от набережной. Стражи правопорядка не отреагировали.  

"Недорабатывают. Куда вообще смотрят, – возмутилась Олеся. – Женщина поет украинские песни. Безнаказанно!"

Олеся Медведева. Фото: кадр Уoutube

Риторический вопрос: "Чей Крым?", – она предусмотрительно не стала задавать прохожим, сделав вывод, что "за пять лет города достаточно сильно интегрированы в Россию". К нему, кстати, украинскую гостью подтолкнули, в том числе, уличные коты и чайки. 

Вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно, отрезал президент РФ Владимир Путин. Однако Украина прикидывается глухой.

Ксения АНДРЕЕВА
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