Буксир окружили сторожевики ФСБ

Морской буксир украинских ВМС "Корець" провел учения в Азовском море, чем изрядно потрепал нервы российским морякам. Украинцы стреляли из гранатометов, снайперских винтовок и пулеметов, а кто был вероятный противник, объяснять надо думать, не нужно.

Как говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook, корабль взяли на сопровождение три корабля Погранслужбы ФСБ России. К слову, те самые, которые пресекли попытку украинских моряков вторгнуться в территориальные воды России в ноябре прошлого года.

Сообщается, что одним из сторожевиков был "Краснодарец". Корабль приблизился к украинскому буксиру на расстояние трех морских миль, а затем быстро ускорился и взял "Корець" на сопровождение. Второй российский корабль шел справа, третий впереди на отдаленном расстоянии.

Украинцы уверяют, что "неприятное соседство" не помешало команде отработать тактику противодиверсионной обороны и провести стрельбы. Во время учений буксир прикрывал дивизион артиллерии, а на боевом дежурстве находились вертолеты и истребители.

После инцидента в Керченском проливе у российских пограничников по-прежнему главная задача – охранять границы, однако не менее важно не поддаваться на провокации и не усугублять и без того напряженную ситуацию. Не секрет, что ситуация с украинскими моряками может быть напрямую связана с санкциями, усиление которых крайне нежелательно для России. С другой стороны, если украинские моряки еще раз вторгнутся в территориальные воды РФ, скорее всего, действовать пограничники будут так же, как в ноябре.