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ООН раскроют глаза на ситуацию в Керченском проливе

Фото: www.globallookpress.com
Крымчане донесут правду об опасных маневрах Киева

Мировая общественность должна узнать полную и объективную информацию о провокации украинских военных у крымских берегов, считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Тезисы доклада о...незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации кораблями военно-морских сил Украины будут озвучены в Женеве, где пройдет 40-я сессия Совета по правам человека ООН", –

рассказал Молохов РИА Новости. Он добавил, что лично поедет в Швейцарию, чтобы "донести правду об инциденте в Керченском проливе".

Три корабля ВМС Украины в конце ноября 2018 г. нарушили российскую  границу и вошли в территориальные воды РФ, напоминает ФАН.  Украинские военные совершили опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников. Все катера были задержаны, а украинские моряки арестованы.  

Валентина МАЙОРОВА
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