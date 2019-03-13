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В Крыму прогремели четыре взрыва

Фото: www.globallookpress.com
На полуострове сделали опасную находку

В поселке Багерово Ленинского района специалисты-пиротехники Главного управления МЧС РФ по республике Крым взорвали бомбы, оставшиеся после Великой Отечественной войны.

Местный житель обнаружил опасную находку во время проведения земляных работ в 5 км от поселка. 

"По телефону сознательный гражданин сообщил, что из-под земли видна лишь часть подозрительного предмета",  

– сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Прибывшие на место специалисты определили, что взрывоопасный предмет – это 100-килограммовая фугасная авиационная бомба.

После того как пиротехники дополнительно обследовали местность, они нашли еще 3 боеприпаса: зажигательную авиабомбу весом 50 кг и 2 фугасные авиабомбы такого же веса.

Все взрывоопасные предметы были успешно выкопаны из земли, погружены на специальный автомобиль и отправлены на полигон. Там они были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности.

В операции по обезвреживанию старых боеприпасов приняли участие 8 человек личного состава и 2 единицы специализированной техники.

В ведомстве напомнили жителям и гостям полуострова, что, обнаружив подозрительный предмет, нужно соблюдать правила предосторожности и немедленно сообщить об опасной находке в экстренные службы.

Валентина МАЙОРОВА
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