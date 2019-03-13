Российский лидер планирует отпраздновать на полуострове памятную дату

Не исключено, что первую годовщину своего избрания президент Владимир Путин отметит в кругу тех, для кого 18 марта стало красным днем календаря. Российский лидер в следующий понедельник намерен посетить Крым, где откроет две электростанции.

Об этом узнало Reuters от осведомителей, которые располагают информацией компании "Технопромэкспорт", входящей в состав "Ростеха".

"Губернатор на закрытом совещании сообщил, что [президент РФ Владимир] Путин приедет 18 марта в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС",

– цитирует агентство своего информатора.

В этот день планируется не только запуск Севастопольской станции, но еще и Таврической – в Симферополе, на которой накануне закончились испытания второго энергоблока, напоминает "Царьград". Известно также, что одну из электростанций откроет лично глава государства.

Мощность обеих ТЭС составит 940 мегаватт. Их запуск значительно улучшит жизнь крымчан, поскольку сейчас электроэнергией полуостров снабжает Россия, из-за чего там бывают перебои.