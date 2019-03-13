Французский депутат провел исторические параллели двух великих событий

Воссоединение Крыма с Россией через 20 лет будет восприниматься всеми россиянами, даже теми, кто сейчас стоит на критических позициях, как правильный шаг Москвы, сравнимый с воссоединением Западной и Восточной Германии. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции и экс-министр транспорта Тьерри Мариани, который с коллегами отправился в Республику на пятилетнюю годовщину референдума.

"Если проводить исторические параллели, то воссоединение Крыма – это точь-в-точь как объединение ФРГ и ГДР. Западная Германия 10 лет вкладывалась в восточных немцев, помогая им восстановить экономику. При этом в течение 10 лет выгоды со стороны востока не поступало. Это было неизбежно из-за разницы в уровнях жизни и экономического развития объединившихся частей",

– сказал француз в интервью телеканалу "360".

По его мнению, сегодня, спустя 30 лет, ни один немец не сомневается в правильности того выбора в 1990 году. Он предсказывает, что с Крымом будет такая же история.





При этом, отметил Мариани, на гражданах РФ вхождение региона в состав страны, конечно, не могло не сказаться. По его словам, "у этого есть своя цена", что неизбежно. Зато уже сейчас депутат Пятой Республики увидел большие изменения на самом полуострове, который он неоднократно посещал еще когда он был украинским, и уже несколько раз приезжал после референдума. В качестве положительных примеров преобразований он привел новое здание аэропорта в Симферополе, гостиницы, продвижение местного туризма.

"Конечно, это стоит денег. Кому-то из россиян это не нравится сейчас, но через 20 лет вы скажете, что это был правильный шаг. Кроме того, надо думать не только о политике, но и о стратегии",

– подчеркнул он, указав, что России очень важно иметь выход к морю и влияние в Черноморском регионе.

"Иногда политика – это не только деньги", – резюмировал парламентарий.

В среду, 13 марта, стало известно, что парламентская группа "Республиканцы" Национального собрания в своей программе к выборам в Европарламент в части экономики зафиксировала пункт, предусматривающий отмену антироссийских санкций.

"Мы боремся за то, чтобы голос России был как-то услышан в европейском парламенте тоже", – цитирует РИА "Новости" главу французских республиканцев Кристиана Жакоба, который встречался сегодня с председателем комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.

Напомним, очередные выборы в ЕП пройдут в мае этого года.

