Переправу защитили от кораблей Незалежной

На фоне регулярных разговоров различных украинских деятелей о необходимости разрушить Крымский мост, Россия продолжает повышать уровень его защищенности. Очередь дошла до опор переправы, которые решили оградить от навала кораблей.



В море, как и на дорогах, тоже бывают аварии, за примером далеко ходить не надо. Судно под управлением изрядно набравшегося российского капитана недавно протаранило мост в Южной Корее. И хоть такие случаи бывают нечасто, нанесенный ущерб бывает серьезным. Чтобы нечто подобного не случилось с Крымским мостом, его опоры защити с помощью палов – цилиндрических сооружений внутри подпролетного пространства, объяснил замначальника "СГМ-Мост" Дмитрий Кандаков.

"Палы не жесткие, они работаю как демпфер: если будет навал судна, то пал оттолкнет его. В комбинации с отбойными устройствами это отличная защита", – цитирует Кандакова РИА "Новости".

Палы представляют собой установленные по кругу трубы, стянутые кольцами весом в 60 тонн. То есть конструкция сделана по принципу деревянной бочки. Только внутри пала не пусто – они заполнены камнями.