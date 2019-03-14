Европейцам предложили открыть глаза и внимательно посмотреть на выбор крымчан

Накануне празднования годовщины референдума и вхождения Крыма в состав России немецкое издание Der Globus Deutschland, оценивая итоги результатов этого исторического выбора, пришло к выводу – жизнь на полуострове за пять последних лет улучшилась больше, чем за четверть века в составе Украины. Автор статьи Генри Сент-Джордж называет "аннексию" Крыма его ренессансом.

"Пришло время оценить это важное международное политическое событие с точки зрения жизни людей на полуострове и перепроверить правильность нашей собственной оценки того, что произошло", – пишет он.

Проведя легкий экскурс в историю вопроса Майдана 2013-2014 годов и вооруженной смены власти с побегом президента Украины Виктора Януковича, с насильственным подавлением сопротивления не признавших центральную власть пророссийских сил в Харьковской и Одесской областях и наступлением на Донбасс, в статье напоминается, как Крым стал российским. Автор отмечает, что причиной поддержки крымским населением присоединения к РФ стала откровенно антироссийская риторика нового украинского руководства, которое для подавления недовольных "революцией достоинства" использовало националистические группы.

"Нам придется заплатить. Сегодня, несмотря на подавляющее международное непризнание аннексии Крыма и санкции, наложенные не только на Москву, но и на сам присоединенный регион, большинство населения полуострова по-прежнему считает, что оно сделало правильный выбор", – говорится в статье.





Издание приводит данные опроса 2015 г., проведенного украинским подразделением немецкого Общества потребительских исследований (GFK) в Крыму. Его результаты показали, что 82% опрошенных полностью поддерживают присоединение Крыма к России. А 51% крымских татар заявили, что их финансовое положение улучшилось в течение 12 месяцев после того, как полуостров стал частью Российской Федерации. Также большинство респондентов считают, что в украинских СМИ публикуется абсолютно неверная информация о Крыме.

Весной 2017-го Берлинский центр по изучению восточноевропейских и международных проблем тоже опросил крымчан, 79% из которых сообщили, что в случае нового референдума о статусе региона они проголосуют так же, как в 2014 году.

Автор добавил, что по исследованиям российских организаций подтверждаются приведенные цифры, при этом указал на поддержку присоединения Крыма остальными гражданами РФ.

"Можно просто сказать: русские непостижимы... Сегодня население Крыма насчитывает свыше 2,3 млн человек, что почти на полмиллиона больше, чем пять лет тому назад. А демография всегда является надежным показателем отношения людей к своему окружению", – утверждает издание.

Подчеркивается, что большинство задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в области экономики, выполнены или как раз претворяются в жизнь, несмотря на введенные санкции. И это относится к Крыму. Автор перечисляет целый пласт достижений за последние пять лет: обновлен международный аэропорт в Симферополе, введена в строй автострада через Крымский мост, проложен газопровод длиной 400 км по дну Керченского пролива, введены в строй несколько систем энергообеспечения, что позволило обеспечить полную энергетическую независимость полуострова. Также Москва решила проблему водоснабжения региона, осуществив несколько проектов с использованием грунтовых вод.





"Продолжает развиваться индустрия туризма, обновляются устаревшие курорты советских времен, исторические и культурные памятники, парки и сады. Растет доля агротуризма. С давних пор туристическая отрасль на полуострове является традиционным источником существования для многих крымских татар. Сейчас туда идут большие инвестиции. Таким образом получается, что экономика ставшего теперь российским Крыма развивается хорошими темпами", – пишет автор.

Москва планирует инвестировать свыше 4 млрд евро в рамках целевой программы поддержки развития региона до 2024 года.

"Поэтому следует признать, что согласие крымского населения с российской аннексией связано в большей степени с ощутимыми экономическими результатами за эти пять лет, а не с "исторической памятью" и "преобладанием этнических русских". За пять лет в составе России было достигнуто больше, чем за четверть века в составе Украины. Ничего личного. Политический популизм имеет свои преимущества, иногда он улучшает жизнь людей. Это очень интересное развитие, которое необходимо учитывать в рамках повестки дня Европейского Союза", – подчеркивает автор.

В статье отмечается, что за границей новый статус Крыма обретает "все большее психологическое признание". Так, 36% немцев и такой же процент итальянцев считают, что полуостров является частью Российской Федерации. Такого же мнения придерживаются четверть опрошенных в Великобритании и США.

Также констатируется факт, что с каждым годом в Ялтинском международном экономическом форуме участвуют все больше иностранных делегаций: в 2018-ом его посетило свыше 500 делегатов из 60 стран. В нынешнем году ожидается делегация из Британии, которая приедет на форум впервые с 2014 года.

Генри Сент-Джордж задается вопросом, ради чего Запад поддерживает санкции в отношении Республики.

В конце статьи автор пытается разрешить "трудную дилемму", в которой очутился Запад с их "ценностями". Он вопрошает: "Мы стремимся к неприкосновенности прав и свобод человека для продвижения демократии и избирательного права, но для чего, что? Если они являются не более чем тенью древнегреческой философии, то в отношении свободы мы обманываем себя в том, что касается Ближнего Востока, Африки или Латинской Америки".

"Если мы считаем, что наши ценности ведут нас к достойному уровню жизни для всех, тогда Крым, вероятно, можно назвать примером движения в правильном направлении. Пока что "аннексия" оказалась своего рода Возрождением (ренессансом) для полуострова и его жителей. И не важно, кто за этим стоит – Путин или кто-то другой", – констатирует автор.

Наверное к написанному в немецком издании есть смысл добавить, что по последним данным ВЦИОМ, жители Крыма считают спокойной межнациональную ситуацию в Республике.

"Отношения между крымчанами различных национальностей характеризуются как доброжелательные (92%). Об отсутствии конфликтов на межнациональной почве заявило большинство опрошенных (89%)", – приводит результаты исследования "Крыминформ" в четверг, 14 марта.