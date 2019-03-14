Респектабельного гостя полуострова ждали неприятности

Глава Ассоциации Франко-российского диалога Тьерри Мариани оказался недоволен тем, что ожидания от поездки в Крым не совпали с реальностью.



Бывший министр транспорта Франции, ныне баллотирующийся в Европарламент Мариани в очередной раз прибыл на полуостров, чтобы наконец-то отыскать все те ужасы, которые видят в республике украинские политики. Но все тщетно.

"Каждый раз после поездок говорю: нечего смотреть, все как раз идёт нормально. Каждый раз отмечаю, не вижу войск оккупационных войск, угроз демонстраций против власти", – цитирует Мариани РИА "Новости".

По его словам, едущим в Крым стоит бояться только одного.

"Единственная опасность летом – можно солнечный удар получить", – пошутил политик.

Ранее Мариани сравнил присоединение Крыма к России с объединением Западной и Восточной Германии.