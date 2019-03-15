Крымский стыд: туристам явили все ужасы подноготной Севастополя

Город-герой вызвал ожесточенные споры в интернете

По случаю скорого юбилея присоединения Крыма к России имеет смысл подвести некие итоги о переменах в жизни на полуострове. Такой целью задался туристический блог Travel Maniac, который решил показать, что из себя представляет российский Севастополь. Без купюр. Материал породил "интернет-срач" с взаимными упреками и оскорблениями.

В начале статьи автор сходу говорит, что "Севастополь – прекрасный город" и вообще один из его любимых мест. Но в последнее время город-герой все больше становится серым и невзрачным. И если срочно что-то не предпринять, то Севастополь станет "убогим захолустьем". Для большей наглядности и убедительности текст украшен серией фотографий не самых приятных глазу севастопольских пейзажей.

В числе главных проблем города автор называет общую "немытость" и "нечесанность", плохие дороги, причем как на окраинах, так и в самом центре. Вечно заваленные мусором урны и свалки все в том же центре. Дома с облезлыми фасадами и торгующие в самых неподходящих местах пенсионерки.

Кстати, к жителям тоже автор оказался очень придирчив. На его взгляд, выглядят очень плохо, потому что одеты "непонятно во что", и явно это не от хорошей жизни. А еще ему показалось, что на улицах слишком много бездомных. Вывод в конце неутешителен – в 2019 году Севастополь выглядит как бабушка запущенного вида.

Публикация вызвала острую негативную реакцию интернет-пользователей, которые накинулись на журналиста с многочисленными обвинениями. Автору объяснили, что при желании можно "в любом городе такой срачь" найти, и что вместо критики бездействия властей хорошо бы самому взяться за уборку улиц.

"Собери таких же стыдящихся, и устройте серию субботников по наведению порядка и отремонтируйте обнаруженные повреждения вместо простой тупорылой критики", – написал Андрей Пилатов (орфография и пунктуация авторов здесь и ниже сохранены).

Однако предложение сделать эту работу самому вылилось в отдельную словесную перепалку: многие напомнили комментатору о том, что граждане платят налоги, которые должны расходоваться в том числе и на содержание города.

Разумеется, не обошлось и без так обсасывания украино-российской тематики. Многие напомнили автору материала об "украинском" прошлом Крыма, которым власти Незалежной на протяжении 30 лет, по большому счету, не занимались.

"Почти 30 лет Крым был под украшками. А по существу ещё дольше. Почему за пять лет вхождения в Россию ничего не изменилось? Думаю, что психология местных чиновников настолько заражена хохловщиной, что им миллиард фунтов стерлингов дай – всё так же останется",

– заявил Алексей Никифоров.

Эту мысль поддержал пользователь Вячеслав, который обратил внимание на перемены, произошедшие в городе за последние пять лет, которых жители ждали и не дождались за предыдущие 20 лет.

"Россия уже как 5 лет быстрыми темпами востонавливает Севастополь, да срок не велик но сделано очень и очень много того чего не сразу увидешь. А это отремонтированные школы, садики, поликлиники, закуплен транспорт для МЧС, скорой помощи, общественный транспорт, автобусы для дитей и малоимущих, открыты ФАПы в сёлах, проводиться газ в села, построена ТЭЦ",

- написал он.

По его словам, на быстрые перемены после присоединения к России в принципе не стоило рассчитывать, так как в первые два года, "пока на российские стандарты переходили", царила неразбериха. Да и сами севастопольцы малость подкачали, признал он.

"Многие Севастопольцы ведут себя не лучше чем братья украинцы. Считая что когда пришла Россия все лягут спать, а утром все проснуться богатыми и в отремонтированом городе. Нет родные мои Севастопольцы, от вас много зависит, за вас не кто не будет чистить город, вывозить мусор, ремонтировать здания и.т.д всё это будите делать вы сами",

– написал Вячеслав.

Некий Амиран Г тоже не остался в стороне и заявил, что после России пришлось буквально "вылизывать" полуостров, чтобы он приобрел нормальный вид.

"Наш "маньяк" (блог Travel Maniac. – прим. ред.) ждет что бы то, что 25 лет рушилось и приходило в негодность от недостатка финансов, Россия за 4 года вылизала и привела в порядок. <...> Так что не переживай дорогой "друг", а то, как то твои крокодиловы слезы вызывают только брезгливость", – написал он.

Некоторые заподозрили, что "клеветнический" текст писал украинец, что лично для них объяснило бы тенденциозность текста.