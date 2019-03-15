Киев отругал французов за русский Крым

Гости из Европы озвучили неудобную для Украины правду

Поездка группы французских политиков на "аннексированную украинскую территорию" стала проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Незалежной. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Украины.



"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым",

– говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте ведомства.

Киев осудил европейских гостей за игнорирование "фундаментальных принципов международного права, украинского законодательства", а также официальной позиции Франции, "которая решительно осудила попытку аннексии Россией украинского полуострова".

Действия политиков в МИД расценили как "потворство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма, создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове".

"В который раз требуем от всех иностранных граждан четко придерживаться "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", – подчеркивается в заявлении.

Группа французских политиков во главе с бывшим министром транспорта страны Тьерри Мариани прибыла на этой неделе в Крым для участия в мероприятиях по случаю пятой годовщины присоединения полуострова к РФ. В состав делегации вошли почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигулья. Визит продлится до 16 марта.

Политики сделали в Крыму ряд заявлений, которые идут вразрез с официальной позицией ЕС. "Информационная война продолжается. Но сейчас, по сравнению с тем, что было пять лет назад, общество все больше сомневается относительно картинки того, что на самом деле происходит в Крыму. Французы начинают понимать, что ситуация не настолько "черно-белая", как считали до этого", – приводит слова Мариани РИА "Новости".

А бывший член сената Франции Ив Поццо ди Борго заявил: "Я считаю, что это абсолютно нормально, что Крым стал российским".

Тьерри Мариани и его коллеги регулярно посещают Крым. Украинская прокуратура еще в 2016 г. возбудила против них уголовное дело за нарушение порядка посещения "временно оккупированных территорий".