Иностранные СМИ оценили жизнь республики за пять лет в составе РФ

На юбилейные торжества по случаю 5-летия референдума в Крыму и вхождения по его итогам региона в Российскую Федерацию на полуостров приехали десятки журналистов из разных стран мира. Главное, что они отметили для себя, – крымчане в эти дни искренне отмечают праздник.

В республике сейчас находятся представители СМИ из Италии, Болгарии, Сирии, Франции, Польши, Латвии, Ливана, Литвы, Кубы.

"Мы видим, что везде царит праздничная атмосфера. Везде концерты, музыка. Мы приехали на праздник. Мы себя чувствуем полностью в безопасности",

– цитирует РИА "Новости" автора сетевого издания "Медиамост Болгария" Бориса Анзова.

Болгарина весьма удивил факт работы на полуострове, который пребывает под западными ограничениями, магазинов крупных иностранных торговых сетей, таких как германская Metro и французский "Ашан".

"Получается, тогда маленьким странам нельзя заходить в Крым, мы должны поддерживать санкции, а французы и немцы здесь работают", – упрекнул Анзов коллег по ЕС.

Журналист ливанской медиагруппы "Аль-Манар" Хаж Али Ахмад Атеф также констатировал праздничное настроение у местного населения, отметив, что в последние годы полуостров очень преобразился.

"Крым при украинской власти был заброшен, игнорирован, как будто не являлся его частью. Крымский народ всегда чувствовал свою принадлежность к народам России", – считает Атеф.

Данный приезд в регион позволит журналистам бороться с западной антироссийской информационной пропагандой, убежден сотрудник сирийского телеканала "Сама ТВ" Ферас Аль-Мардини Мохаммед.





"Если смотреть новости Запада, то можно поверить, что Крым "захватили" и тут везде военные, что здесь ужасно. Но мы знаем, что это не так. В своих репортажах мы покажем, как живут здесь люди и отмечают свои праздники", – заявил Мохаммед.

По мнению кубинца Антонио Рондона, укрепление обороны Россией полуострова вполне оправданно.

"Не просто так размещают здесь военные части. А именно потому, что были известные угрозы, которые и теперь продолжаются. Во время предвыборной кампании (на Украине) эти случаи ужесточились. Идут угрозы, провокации, поэтому то, что делает Россия, – это очень правильно", – сказал журналист из Кубы.

Ранее сегодня глава французской делегации, президент ассоциации "Франко-российский диалог" и депутат Национального собрания Пятой республики Тьерри Мариани в честь пятилетия Крымской весны даже выучил несколько фраз на русском языке. Свою речь он произнес на торжественном митинге в честь годовщины воссоединения с РФ в Симферополе, сообщает Крыминформ.

"Крым – это Россия. Сегодня мы видим изменения в регионе, мы видим, что Крым идет вперед. Мы очень рады и желаем всем жителям Крыма благополучия. Да здравствует российский Крым!" – сказал французский гость на слегка ломаном русском.

Между тем в Берлине в очередной раз отвергли возможность признания региона российским. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сославшись на резолюции Генассамблеи ООН и согласие в данном вопросе с партнерами из Европы.

"Мы призываем российское руководство восстановить украинский суверенитет, обеспечить право на свободный проезд и соблюдение прав человека, выпустить политзаключенных и украинских моряков (задержанных в Керченском проливе)", – произнес традиционную западную мантру Зайберт.

Вероятно, немецким властям недосуг читать свою же прессу, иначе они обратили бы внимание, что их призывают более внимательно присмотреться к истории вопроса возвращения Крыма в состав России и того, как это повлияло на крымчан.