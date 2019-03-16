Киев оставил полуостров в разрухе

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подсчитал экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины.

По его словам, ущерб составляет сотни миллиардов рублей.

"К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество",

– цитирует Фикса РИА "Новости".

При этом он добавил, что после озвученных цифр Киев должен поумерить свой пыл нажиться на крымчанах.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине.