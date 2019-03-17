Срочно демонтировать: Крымский мост угрожает катаклизмом

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Украинские СМИ в очередной раз нашли причину, по которой Крымский мост необходимо разобрать в ближайшее время. Журналистам помог известный критик переправы Юрий Медовар. Инженер-гидрогеолог напугал теорией о том, что объект спровоцирует исчезновение Азовского моря.
Он считает, что Крымский мост увеличил риск экологической катастрофы. При этом никаких доказательств у эксперта нет, он ссылается на данные таинственного инженера из Керчи. Якобы глубина на фарватере за счет заносов уже уменьшилась на полтора метра. Откуда у специалиста такие "официальные" данные Медовар уточнять изданию "Обозреватель" не стал.
Геологу подтвердили другие эксперты, что дно Керченского пролива шероховатое, из-за чего накопления на глубине повышаются. Это приведет к заболачиванию Азовского моря.
Впрочем, ранее Медовар придерживался другой теории об опасности Крымского моста. Он утверждал, что объект разрушится из-за того, что инженеры, по его словам, допустили просчеты в проекте, построив его на ненадежной глине. К тому же сообщалось, что зима и холод завершат этот процесс, так как ледовые массы повредят конструкцию. Однако морозы прошли, а "пророчества" украинских блогеров так и не сбылись.
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