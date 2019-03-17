Свет в Крыму заработает благодаря скандальным Siemens

Президент России откроет теплоэлектростанцию на полуострове

Владимир Путин отметит пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией в самом регионе. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства будет лично наблюдать за церемонией ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС в Севастополе.

При этом запуск Таврической ТЭС Путин посмотрит по видеосвязи, передает агентство "Интерфакс". Открытие теплоэлектростанций сопровождается скандалом из-за турбин Siemens. Компания утверждает, что их якобы завезли в Россию без ее ведома, нарушив санкции Европы. Представители организации заявляли, что их ввели в заблуждение, уверяя, что турбины необходимы для Краснодарского края, а в договоре отмечался запрет на их поставки в Крым, сообщает "Медуза". Российская сторона подчеркивает, что турбины сильно модернизировали, поэтому под ограничительные меры они не попадают.

Новые ТЭС помогут полуострову снизить зависимость от внешних поставок электроэнергии. Ведь сейчас у Крыма бывают перебои, так как электричеством регион обеспечивает Краснодарский край с помощью энергомоста.