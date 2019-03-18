Макаревич упрекнул орущих россиян за "Крым наш"

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Российский музыкант Андрей Макаревич все чаще становится героем светских хроник на фоне своих скандальных высказываний о россиянах. На этот раз, артист упрекнул фанатов в том, что они просят с фотографироваться с ним после того, как несколько лет назад "орали", что "Укракрымнаш".
Своим мнением певец поделился в своей социальной сети.
"Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так **** ( плохо) выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? ******* ( "нисколько" – прим. ред ) она его не спасет", – написал он. Орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.
Это не первый раз, когда Андрей Макаревич унижает своих соотечественников. Он называл россиян дебилами, потом идиотами. Впрочем, досталось и остальным. Как-то раз лидер "Машины времени" заявил, что 80% населения нашей планеты не отличаются большим умом.
О возвращении Крыма в состав России артист высказывался отрицательно. По его мнению, если Москве "так был необходим Крым", то следовало его купить, а не "оттяпывать".
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