Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Макаревич разошелся: вслед за россиянами-"дебилами" появились "идиоты"

Андрей Макаревич. Фото: www.globallookpress.com
Лидер "Машины времени" вновь сделал скандальное заявление

Андрей Макаревич не раз унижал соотечественников нелестными отзывами, за что подвергался жесткой критике. Однако певец не реагирует на негатив в свой адрес и продолжает оскорблять людей. На этот раз досталось жителям других стран. По мнению музыканта, 80% населения нашей планеты не отличаются большим умом.

Макаревич, который сейчас занялся политикой, считает, что на телевидении необходимо на государственном уровне запретить орать сразу нескольким гостям передач, так как это плохо влияет на психику людей, которые и так "идиоты". И это, по его словам, необходимо принять как данность.

При этом музыкант в разговоре с порталом "Лента.ру" без стеснения зачислил себя в оставшиеся 20% разумных представителей человечества. Как напоминает издание "Свободная пресса", в предыдущий раз Макаревич оказался в центре скандала, когда заявил, что россияне за последние годы превратились в "злобных дебилов". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей