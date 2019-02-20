Макаревич разошелся: вслед за россиянами-"дебилами" появились "идиоты"

Лидер "Машины времени" вновь сделал скандальное заявление

Андрей Макаревич не раз унижал соотечественников нелестными отзывами, за что подвергался жесткой критике. Однако певец не реагирует на негатив в свой адрес и продолжает оскорблять людей. На этот раз досталось жителям других стран. По мнению музыканта, 80% населения нашей планеты не отличаются большим умом.

Макаревич, который сейчас занялся политикой, считает, что на телевидении необходимо на государственном уровне запретить орать сразу нескольким гостям передач, так как это плохо влияет на психику людей, которые и так "идиоты". И это, по его словам, необходимо принять как данность.

При этом музыкант в разговоре с порталом "Лента.ру" без стеснения зачислил себя в оставшиеся 20% разумных представителей человечества. Как напоминает издание "Свободная пресса", в предыдущий раз Макаревич оказался в центре скандала, когда заявил, что россияне за последние годы превратились в "злобных дебилов".