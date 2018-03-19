Макаревич унизил россиян

Здоровье
- Больных раком будет искать искусственный разум
- Развеян миф о последствиях ожирения
- Умный вирус вернет зрение
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич восхитился характером американцев и оскорбил россиян, назвав их "дебилами".
Макаревич, находясь в Соединенных Штатах, признался, что впервые заметил доброту и спокойствие жителей Америки по сравнению с населением России.
"Впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас", – написал он на своей странице в Facebook.
Певец подчеркнул, что с россиянами "происходит что-то ужасное". Пользователи Сети в комментариях обвинили во всем государственную пропаганду. Макаревич согласился с этим и отметил, что она "превращает людей в злобных дебилов".
При этом музыкант предложил спилить Останкинскую башню, чтобы на телевидении больше не было пропаганды.
Пользователи посчитали, что ужасное происходит с ним самим, а не с народом, однако Макаревич не согласился с этим утверждением.
Украинский лидер выложил ряд гневных публикаций на официальном сайте и в соцсетях