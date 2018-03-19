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Макаревич унизил россиян

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певец не стеснялся в выражениях, говоря о якобы государственной пропаганде

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич восхитился характером американцев и оскорбил россиян, назвав их "дебилами".

Макаревич, находясь в Соединенных Штатах, признался, что впервые заметил доброту и спокойствие жителей Америки по сравнению с населением России.

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"Впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас", – написал он на своей странице в Facebook.

Певец подчеркнул, что с россиянами "происходит что-то ужасное". Пользователи Сети в комментариях обвинили во всем государственную пропаганду. Макаревич согласился с этим и отметил, что она "превращает людей в злобных дебилов".

При этом музыкант предложил спилить Останкинскую башню, чтобы на телевидении больше не было пропаганды.

Пользователи посчитали, что ужасное происходит с ним самим, а не с народом, однако Макаревич не согласился с этим утверждением.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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