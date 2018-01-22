У Макаревича нашли признаки страшной болезни

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На прошлой неделе о кудрявом музыканте снова заговорили в Сети. А виной всему стали слова Андрея Макаревича.
Они еще раз посадили лидера "Машины времени" в лужу. Оказывается, Советский Союз запомнился певцу "голодом и стыдом".
А ведь в 1980-е гг. Макаревич катался как сыр в масле, отмечает EG.RU. Он постоянно мелькал в телевизоре.
Также один за другим выпускались диски с его песнями. Почти ежегодно артиста снимали в художественных фильмах. На стадионах по всей стране шли концерты "Машины времени".
Вот и выходит, что не то откровенно врет музыкант, не то мозги у него набекрень. Рановато, конечно: в этом году Макаревичу исполнится только 65 лет. Но стоит в таком возрасте поактивнее не шевелить извилинами, обязательно нагрянет деменция (слабоумие).
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