У Макаревича нашли признаки страшной болезни

У лидера "Машины времени" обнаружились проблемы с головой

На прошлой неделе о кудрявом музыканте снова заговорили в Сети. А виной всему стали слова Андрея Макаревича.

Они еще раз посадили лидера "Машины времени" в лужу. Оказывается, Советский Союз запомнился певцу "голодом и стыдом".

А ведь в 1980-е гг. Макаревич катался как сыр в масле, отмечает EG.RU. Он постоянно мелькал в телевизоре.

Также один за другим выпускались диски с его песнями. Почти ежегодно артиста снимали в художественных фильмах. На стадионах по всей стране шли концерты "Машины времени".

Вот и выходит, что не то откровенно врет музыкант, не то мозги у него набекрень. Рановато, конечно: в этом году Макаревичу исполнится только 65 лет. Но стоит в таком возрасте поактивнее не шевелить извилинами, обязательно нагрянет деменция (слабоумие).